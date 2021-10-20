Осенние каникулы в школах Ростовской области начнутся раньше срока и продлятся в два раза дольше

Школьники будут отдыхать в два раза дольше, чем обычно в осенние каникулы Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Ростовской области каникулы начнутся раньше и будут длиться две недели. Это связано с напряженной эпидситуацией в регионе, - рассказали на заседании регионального правительства под председательством заместителя губернатора Игоря Гуськова в среду, 20 октября.

- По рекомендациям областного минобра примерно с 25 октября по 10 ноября будут объявляться школьные каникулы. Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями, – объявил Игорь Гуськов.

Таким образом, вместо привычной недели в эти осенние каникулы школьники смогут отдыхать до двух недель. Окончательное решение о сроках начала и завершения каникул каждая школа примет отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области из-за ковида продлят осенние каникулы

Школьный отдых «синхронизируют» с нерабочей неделей (подробнее)

Власти Ростовской области высказались по поводу введения выходных дней с 30 октября по 7 ноября

А в региональном минобре готовы озвучить решение о продлении каникул (подробнее)