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Общество20 октября 2021 15:09

Осенние каникулы в школах Ростовской области начнутся раньше срока и продлятся в два раза дольше

Об рассказали на заседании правительства региона
ТИХОНОВА Татьяна
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Школьники будут отдыхать в два раза дольше, чем обычно в осенние каникулы

Школьники будут отдыхать в два раза дольше, чем обычно в осенние каникулы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Ростовской области каникулы начнутся раньше и будут длиться две недели. Это связано с напряженной эпидситуацией в регионе, - рассказали на заседании регионального правительства под председательством заместителя губернатора Игоря Гуськова в среду, 20 октября.

- По рекомендациям областного минобра примерно с 25 октября по 10 ноября будут объявляться школьные каникулы. Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями, – объявил Игорь Гуськов.

Таким образом, вместо привычной недели в эти осенние каникулы школьники смогут отдыхать до двух недель. Окончательное решение о сроках начала и завершения каникул каждая школа примет отдельно.

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