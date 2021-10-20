Заветинская баранина, азовская чиненка и егорлыкский сыр: Дончане могут выбрать любимый продукт на конкурсе «Вкусы России»

Ростовская область - среди лидеров по количеству заявок на гастрономический конкурс. Фото: сайт "Вкусы России"

В среду, 20 октября, стартовало народное голосование в рамках Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». До 7 ноября жители Ростовской области могут поддержать три любимых продукта из 700 наименований из 84 регионов страны. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Ростовская область наравне с Московской подала больше всего заявок на конкурс.

- Донской регион представил на конкурс 44 заявки о продуктах, которые отражают колорит и уникальность донского стола, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Среди участников есть как именитые, уже представлявшиеся на первый конкурс в прошлом году, так и малоизвестные или незаслуженно забытые донские рецепты.

От Ростовской области представлены уникальные местные продукты: нардек - арбузный мед, азовская чиненка — фаршированный сазан по трехсотлетнему рецепту, милютинский каравай, атаманская уха по-старочеркасски, багаевский огурец, кривянский помидор, семиреченская полба, уха из петуха по-кагальницки, егорлыкский сыр, заветинская баранина, обливский моченый арбуз.

Много от Ростовской области заявили традиционных продуктов казачьего быта: донской лещ, вина Дона, донской курник, донская селедка и казачьи соленья. Также немало заявок и от других национальностей, в том числе и от донских армян, проживающих в регионе с 18 века: хашр-берек, пури самса, лапатаев бида, баде-мезе, ката.

Голосование продлится до 7 ноября на сайте конкурса. Любимый продукт можно найти в поиске и по бренду, и по региону. Голос учитывается один раз, если нажать «сердечко». При этом один голосующий может выбрать до трех продуктов при условии, что они будут из разных регионов.

Напомним, Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» организован Минсельхозом по поручению президента России для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. В 2020 году в нем приняли участие 10 продовольственных брендов нашего региона, и второе место в номинации «Ярмарка вкуса» занял бренд «Вина Дона».

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