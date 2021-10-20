Эксперты выбрали лучший банк для малого и среднего бизнеса в России

Победителем среди российских банков по версии SME Bank Awards 2022 международного журнала Global Finance стал банк ВТБ. В рамках премии были отмечены банки, которые предоставляют лучшие услуги для малого и среднего бизнеса своей страны.

- Мы благодарны коллегам за высокую оценку и признание нас лидерами российского рынка. В рамках стратегии ВТБ создает и внедряет лучшие продукты для среднего и малого бизнеса. Большая часть инноваций приходится на цифровые решения, которые вышли на первый план в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Сегодня более 800 тыс. наших клиентов могут с помощью продуктов и сервисов ВТБ оптимизировать рабочие процессы, экономить временные и финансовые ресурсы. Для этого в новый интернет-банк на омниканальной платформе выведено более 50 финансовых и нефинансовых онлайн-сервисов. Уверен, признание профессионального сообщества вдохновит команду на развитие еще более полезной и технологичной экосистемы для предпринимателей, − прокомментировал заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Отметим, что журнал Global Finance впервые провел премию SME Bank Awards, чтобы отметить значимость банков, которые оказывают поддержку для малого и среднего бизнеса – сегмента, наиболее пострадавшего от пандемии COVID-19 во всем мире.

Лауреаты были выбраны в 66 странах. Выбирая лучших, издание учитывало такие критерии как знание потребностей предпринимателей, широкий спектр продуктов и услуг, положение банка на рынке и инновации.

- В рамках технологической трансформации ВТБ работает над возможностью предоставлять клиентам лучшие на рынке финансовые и нефинансовые продукты и сервисы онлайн. Одним из важнейших аспектов этой работы является создание омниканальной платформы, которая позволяет параллельно разрабатывать и внедрять новые продукты сразу во все сферы обслуживания клиентов. Следует отметить, что мы разработали линейку полностью новых продуктов и вывели их в новый интернет-банк и другие каналы банка. Мы благодарим жюри за высокую оценку нашего решения и продолжим делать все, чтобы продукты и сервисы ВТБ становились еще удобнее для клиентов среднего и малого бизнеса, - сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Ранее ВТБ получил три награды премии Global Banking & Finance Awards в номинациях «Лучшая инновационная команда России с инновациями в интернет-банке», «Лучший банк России для МСБ», а также «Лучшие онлайн сервисы интернет-банка для микро и МСБ в России 2021». ВТБ также занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021 международной ассоциации SME Banking Club.