Ростовские подростки переименовали в Google-картах несколько учебных заведений

Школьники пошутили в гугл-картах Фото: Google Карты

Школьники донской столицы решили пошутить при помощи сервиса Google-карты. В сервисе появились новые и с трудом объяснимые названия общеобразовательных учебных заведений в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Виной всему стали очередные Tik-Tok - тренды. В видео аудитории подробно объяснялся алгоритм смены названий на картах. Это очень заинтересовало подростковую аудиторию всей страны.

Так, после этого объяснения, школа № 78 в Ростове получила необъяснимое имя «Бебры». Общеобразовательное учреждение № 31 носит название «Абобус», а № 60 — «Огузка».

Постепенно появляются и тематические названия. Они в большинстве своем основываются на компьютерных играх. Модераторы вносят изменения и восстанавливают названия учреждений, но помогает это ненадолго.

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