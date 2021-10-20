В Ростове на 130 "умных" остановок потратят порядка 400 миллионов рублей

В Ростове поставят 130 "умных" остановвок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице запланировали установить и организовать работу 130 «умных остановок» в рамках концессии. Об этом во вторник, 19 октября, на прошедшем заседании городской думы рассказала заместитель главы администрации по экономике Светлана Камбулова.

- К нам поступила частная концессионное соглашение от ПАО «Ростелеком». Предметом концессионного соглашения недвижимого имущества центра обработки данных на улице Социалистическая, 135 и технологически связанного движимого имущества - 130 остановок, - сообщила Светлана Камбулова.

Срок концессии будет составлять 12 лет. Но стоит отметить, что плата концендента будет осуществляться с 2023 года. Ее будут выплачивать из городского бюджета.

Максимальная сумма, которую планируется потратить, составляет 400 миллионов рублей, но она может быть скорректирована. Обязанность по поддержанию новых остановок будет полностью ложиться на инвестора.

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Предложение об их установке обсуждалось на сервисе "Активный ростовчанин".