Как получить заветный QR-код, рассказали ростовчанам в горздраве

Ростовчанам рассказали, как получить QR-код Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском горздраве местным жителям рассказали, как получить заветный QR-код вакцинированного или переболевшего.

Шагов для этого нужно совсем немного. В первую очередь в пункте вакцинации необходимо предоставить СНИЛС, после чего сведения будут внесены в регистр вакцинированных. После второй прививки электронный сертификат отобразится на портале госуслуг и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Отыскать сертификат в приложении тоже довольно просто, достаточно просто ввести в строке поиска слова "сертификат" или «вакцинация».

- Сертификат появляется только у пользователей с подтвержденной учетной записью, - говорится в тексте сообщения.

Сертификат придет в течение 24 часов после завершения вакцинации. Если его не получили, нужно обратиться по месту вакцинации или на горячую линию по номеру 122 для проверки данных в регистре.

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