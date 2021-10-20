В Ростове на продажу выставили нефтебазу рядом со старым аэропортом

В Ростове выставили на продажу нефтебазу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице выставили на продажу нефтебазу, находящуюся вблизи старого аэропорта. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авито".

За участок с общей площадью более восьми гектаров с потенциального покупателя просят порядка 250 миллионов рублей. На территории располагаются склад ГСМ, железнодорожная эстакада, два здания площадью 540 и 548 квадратных метров, склады и резервуары для топлива.

На данный момент база находится под охраной и законсервирована. Стоит отметить, что участок предназначен для склада ГСМ.

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