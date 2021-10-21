Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 года: электричество отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 21 октября, с 7 до 20 часов отключения света ожидаются на ул. Кумженская 1-71, 2-74; ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 8-18, 3-9; ул. 5-я Причальная 11, 34; С/т «Рыбник»; С/т «Кумженское»; ООО «им. Мирошниченко»; СНТ «Донстрой»; С/Т «Бытовик».

С 9 до 15 часов обесточат ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57 А; просп. Сиверса 24.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204в; ул. Комарова 6, 8, 8/1; ул. Вавилова 78А, 78Б, 78Д, 78Ж; ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. Черепахина 137-185, 128-154; пер. Гвардейский 54-60; пер. Доломановский 83-91, 86-92.

С 9 до 18 электричество отключат на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

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