Учебное оборудование для лицея № 20 обойдется почти в 136 тысяч рублей

В Ростове лицей № 20 получит интерактивные доски Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице будет закуплено учебное оборудование для одного из общеобразовательных учебных заведений. Речь идет о городском лицее № 20 имени В. П. Поляничко, расположенном на улице Металлургической, 100. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением. Все желающие принять в нем участие подали свои заявки в строго отведенные сроки. После работы комиссии были выбраны два победителя. Ими стали научно-производственный центр "Просвещение" и компания "Солитон". Теперь подрядчикам предстоит доставить в лицей различные приборы, аппаратуру и демонстрационные учебные устройства. Все это необходимо доставить в учреждение строго до пятого ноября.

Стоит отметить, что финансирование будет осуществляться из двух бюджетов одновременно. Согласно опубликованной документации, 64,3% от суммы оплатит правительство Ростовской области, а оставшиеся 35,7% мэрия.

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Участники могут подать заявки до 27 октября.