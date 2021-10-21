Стерилизацию домашних животных приостановил "Собачий патруль" в Ростове

"Собачий патруль" приостановил стерилизацию собак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице «Собачий патруль» приостановил запись на стерилизацию домашних животных. Об этом они сообщили в официальном сообществе центра в соцсети «ВКонтакте».

- Мы еще пока барахтаемся (в сентябре приняли больше 206 собак, в октябре их будет еще больше, ноябрь тоже расписан под завязку), но при отсутствии спасательного круга пойдем ко дну и больше не всплывем. Друзья, вот правда, сейчас нельзя остаться в стороне. Центр, который стерилизует тысячи собак по всей области, принимает животных от опекунов и волонтеров, от кураторов и владельцев, от приютов и промзон. И только 230 героев-жертвователей, которые поддерживают эту работу на регулярной основе, - обратились к неравнодушным сотрудники Центра массовой стерилизации и вакцинации бездомных собак.

Как отметили в центре, запись была приостановлена из-за долгов, сумма которых достигла 135,5 тысяч рублей.

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