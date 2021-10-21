В Ростове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано 15 человек

Пострадал 34-летний мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 20 октября в Советском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В Советском районе, на улице 2-я Краснодарская, 157 произошел пожар в квартире жилого дома на площади пять квадратных метров, - уточняется в сообщении.

Известно, что возгорание началось вечером, примерно в 19.30. На место пожара прибыли две единицы техники и пять человек личного состава МЧС. В результате, пожар удалось потушить через семь минут.

Было эвакуировано 15 человек. А 34-летний жилец квартиры, где и произошел пожар, получил отравление продуктами горения. Сейчас устанавливаются причины возгорания.