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Общество21 октября 2021 10:25

В Ростове при пожаре в пятиэтажке эвакуировано 15 человек

Пострадал 34-летний мужчина
Попова Екатерина
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Пострадал 34-летний мужчина

Пострадал 34-летний мужчина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 20 октября в Советском районе произошел пожар в квартире жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- В Советском районе, на улице 2-я Краснодарская, 157 произошел пожар в квартире жилого дома на площади пять квадратных метров, - уточняется в сообщении.

Известно, что возгорание началось вечером, примерно в 19.30. На место пожара прибыли две единицы техники и пять человек личного состава МЧС. В результате, пожар удалось потушить через семь минут.

Было эвакуировано 15 человек. А 34-летний жилец квартиры, где и произошел пожар, получил отравление продуктами горения. Сейчас устанавливаются причины возгорания.