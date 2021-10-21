Рост доходов бюджета в 2021 году ожидается в Ростовской области

Несмотря на условия пандемии, доходные и расходные статьи бюджета растут. Фото: скриншот трансляции заседания на сайте правительства РО

В Ростовской области ожидается рост доходной части бюджета в 2021 году в сравнении с 2020 годом. Такие данные сообщила министр финансов региона Лилия Федотова на заседании донского правительства в ходе публичного обсуждения концепции бюджета на на 2022-2024 годы.

Министр привела данные 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года: наблюдается рост по доходам в целом на 15%, а по собственным доходам – более 19%.

- Динамика исполнения бюджета текущего года свидетельствует о том, что принятые в период пандемии решения позволили нам сохранить финансовую стабильность и в то же время придали импульс для дальнейшего движения вперед, - рассказала Лилия Федотова. - В этом году мы дважды увеличивали бюджетные параметры налоговых и неналоговых доходов, всего – на 7,9 млрд рублей. Очередными изменениями в областной бюджет также планируется пересмотреть прогноз по доходам в сторону увеличения.

На сайте правительства региона напомнили, что в 2020 году также наблюдался рост параметров бюджета по сравнению с данными 2019 года. Доходная часть выросла на 17%, расходная — на 18%.

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