Более двух тысяч поддельных духов в Ростовской области пытались вывезти на Украину

Ущерб составил 10,5 миллионов рублей Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Одна из ростовских фирм пыталась экспортировать на Украину 4,3 тонны духов. Но во время прохождения таможни было выявлено нарушение прав интеллектуальной собственности. Об этом рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

- При проведении таможенного контроля в электронном виде таможней выявлена рисковая ситуация, связанная с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности. В результате было принято решение о проведении таможенного досмотра товаров, - уточняется в сообщении.

При досмотре было обнаружено, что часть товаров содержит маркировку, сходную с товарными знаками «HAPPY», правообладатель которой – ООО «АМАФФИ», «EGOISTE», правообладатель –«CHANEL SARL». При чем оба товарных знака внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России.

В итоге у компании изъяли 2466 упаковок духов. Ущерб был оценен в 10,5 миллиона рублей. А на косметическую компанию завели дело об административном правонарушении.