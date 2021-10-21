Еще 17 женщин и 12 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

Самой молодой женщине было всего 33 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 29 умерших пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в правительстве региона.

Скончались 17 женщин в возрасте от 33 до 86 лет и 12 мужчин от 49 до 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7417 человек.

Лечение в стационарах получают 4884 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 61 человек, на неинвазивной ИВЛ - 376.

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