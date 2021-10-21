В одном из магазинов Таганрога мясо хранили без маркировки

Всего был обнаружен 21 килограмм куриного и свиного мяса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе проверки ветеринарного законодательства в одном из магазинов Таганрога была найдена мясная продукция без маркировок. Об этом сообщает Россельхознадзор по Ростовской области.

- Должностными лицами отдела ветеринарного контроля и надзора при проверке продуктового магазина выявлено хранение продукции животного происхождения, а именно куриной грудки, замороженной свинины и окорочка цыпленка бройлера общим весом более 21 кг без маркировки, - уточняется в сообщении.

В результате хозяин магазин был привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. А продукция изъята из оборота и уничтожена владельцем.

- Именно маркировка дает покупателю необходимую информацию о продукте, а именно: дату изготовления пищевой продукции, срок годности пищевой продукции, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации или ограничения по использованию, показатели пищевой ценности пищевой продукции. Отсутствие маркировочных данных является грубым нарушением ветеринарного законодательства, - напоминает Россельхознадзор.

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