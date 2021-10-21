В Ростовской области 14-летняя школьница сбежала от своего опекуна

Школьница теперь находится в Центре помощи детям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы». Об этом рассказали в региональном следкоме.

Так, под подозрением оказалась 34-летняя жительница донской глубинки. Ее заподозрили в том, что та долгое время держала в подвале собственную 14-летнюю сестру, для которой была назначена опекуном.

Когда старшей родственницы не было дома, младшей удалось сбежать. Девочка-подросток рассказала полицейским свою историю.

Оказалось, что вынужденному заточении предшествовал конфликт. Школьница без разрешения ушла из дома. А когда вернулась, сестра-опекун заставила ее спуститься в подвал, расположенный под одной из комнат в их доме, где незаконно удерживала в течение длительного времени.

- В настоящее время, несовершеннолетняя девочка находится в Центре помощи детям, - добавили в Следственном Управлении Следственного Комитета РФ по Ростовской области. - По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Если дело дойдет до суда, а сестру-опекуна признают виновной, ей грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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