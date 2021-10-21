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Происшествия21 октября 2021 15:24

В Ростовской области сотрудник колонии пронес три сим-карты и за деньги написал заключенному характеристику

В отношении теперь уже бывшего сотрудника регионального ГУФСИН возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области сразу два уголовных дела возбудили в отношении сотрудника одной из исправительных колоний.

В Ростовской области сразу два уголовных дела возбудили в отношении сотрудника одной из исправительных колоний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сразу два уголовных дела возбудили в отношении сотрудника одной из исправительных колоний. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

По версии следователей, пользуясь служебным положением, обвиняемый незаконно пронес на режимную территорию три сим-карты и аккумулятор для мобильника. Все добро он передал отбывающему наказание осужденному. А на другого - за 20 тысяч рублей - написал положительную характеристику, благодаря которой сиделец был освобожден условно-досрочно.

В итоге теперь уже бывшего работника ГУФСИН будут судить сразу по двум статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Не исключено, что если суд признает мужчину виновным, он сам может лишиться свободы.