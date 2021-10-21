Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров России из-за долгов по зарплате

Объем задолженности составил 74,8 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

На октябрь месяц нынешнего года задолженность по зарплате в регионе составила 74,8 миллиона рублей. Это один из самых высоких показателей в стране. По сравнению с прошлым месяцем количество долгов выросло всего на 1%. Об этом говорится в отчете Росстата.

На первом месте по неуплате заработков остается Московская область с долгами на 109,6 миллионов рублей. Почетное второе место заняла Кемеровская область — 86,8 млн рублей. А третье место у донского региона.

А вот в других регионах юга страны ситуация намного лучше. Так в Краснодарском крае работникам не выплатили 71 миллион рублей, в Волгоградской области — 35,4 миллиона рублей. А в республике Адыгея вообще нет долгов.