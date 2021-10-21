В донской столице горожане попросили привести в порядок площадку рядом с парком Островского

В Ростове горожане попросили привести в порядок детскую площадку на Сельмаге. Фото: "Благоустройство города"
В донской столице местные жители обратились к властям с просьбой навести порядок на площадке, находящейся рядом с парком имени Островского. Детская площадка расположена по адресу: проспект Сельмаш, 8. Свое обращение неравнодушные ростовчане опубликовали на популярном портале "Благоустройство города".
- Детская площадка в ужасном состоянии. Мусор, сухие ветки, листья, старая покосившаяся мусорка набита бутылками и прочей ерундой, - написала в тексте обращения неравнодушная горожанка.
Женщина считает, что на детской площадке просто необходимо положить мягкое покрытие. Кроме того, следует чаще менять песок, в котором играют дети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчане попросили губернатора защитить парк «Дружба».
Люди беспокоятся, что зеленые насаждения уничтожат во время благоустройства.