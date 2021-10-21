Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 15:49

В донской столице горожане попросили привести в порядок площадку рядом с парком Островского

Горожанка уверяет, что дети вынуждены играть в мусоре
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове горожане попросили привести в порядок детскую площадку на Сельмаге. Фото: "Благоустройство города"

В Ростове горожане попросили привести в порядок детскую площадку на Сельмаге. Фото: "Благоустройство города"

В донской столице местные жители обратились к властям с просьбой навести порядок на площадке, находящейся рядом с парком имени Островского. Детская площадка расположена по адресу: проспект Сельмаш, 8. Свое обращение неравнодушные ростовчане опубликовали на популярном портале "Благоустройство города".

- Детская площадка в ужасном состоянии. Мусор, сухие ветки, листья, старая покосившаяся мусорка набита бутылками и прочей ерундой, - написала в тексте обращения неравнодушная горожанка.

Женщина считает, что на детской площадке просто необходимо положить мягкое покрытие. Кроме того, следует чаще менять песок, в котором играют дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане попросили губернатора защитить парк «Дружба».

Люди беспокоятся, что зеленые насаждения уничтожат во время благоустройства.