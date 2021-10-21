В донской столице горожане попросили привести в порядок площадку рядом с парком Островского

В Ростове горожане попросили привести в порядок детскую площадку на Сельмаге. Фото: "Благоустройство города"

В донской столице местные жители обратились к властям с просьбой навести порядок на площадке, находящейся рядом с парком имени Островского. Детская площадка расположена по адресу: проспект Сельмаш, 8. Свое обращение неравнодушные ростовчане опубликовали на популярном портале "Благоустройство города".

- Детская площадка в ужасном состоянии. Мусор, сухие ветки, листья, старая покосившаяся мусорка набита бутылками и прочей ерундой, - написала в тексте обращения неравнодушная горожанка.

Женщина считает, что на детской площадке просто необходимо положить мягкое покрытие. Кроме того, следует чаще менять песок, в котором играют дети.

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