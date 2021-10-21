В Ростове осудили кассиршу, которая подменила 9,4 миллиона рублей на билеты "банка приколов"

Женщина выменяла 9,4 миллиона рублей на билеты банка приколов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону кассира, которая за несколько лет обменяла миллионы рублей на "билеты банка приколов", приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Об инциденте стало известно в январе этого года. Ростовчанка была начальником операционной кассы. В суде удалось доказать, что аферу ей удалось провернуть, начиная с марта 2021 года по декабрь 2020-го. В то время дама была начальником операционной кассы.

- Подсудимая поручила кассирам по разменным фондам выбирать купюры, которые мало находились в обороте, и складывать их в холщовую сумку, - рассказали подробности в пресс-службе. - А затем, с целью сокрытия факта хищения, заменяла купюры на денежные муляжи, внешне схожие с банкнотами ЦБ РФ. Далее она опечатывала холщовую сумку биркой с ложным пояснением об опечатывании денег в сумме с нарастающим остатком, полученной от кассиров.

Таким образом, предприимчивой ростовчанке удалось похитить 9,4 миллиона рублей. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Кроме этого она должна вернуть всю недостающую сумму банку.

При этом с решением суда экс-кассирша не согласилась и вместе с адвокатом подала апелляционную жалобу.