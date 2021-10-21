Дончан ожидают лютые морозы и ураганный ветер

В Ростовскую область придут морозы и ураганный ветер Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На донской регион в четверг, 21 октября, опустится резкое похолодание. Об этом местных жителей предупредили синоптики.

По данным метеорологов, температура воздуха в некоторых районах Ростовской области ближе к ночи может опуститься до -6 градусов. Кроме того, ожидается и усиление ветра, местами его порывы будут достигать 19 метров в секунду.

В связи с этим горожан попросили быть особенно внимательными и осторожными. Ураганный ветер может спровоцировать падения деревьев и конструкций, которые слабо закреплены. Горожан попросили по возможности оставаться дома и во избежание несчастных случаев не выходить на улицу. А автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима и необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами.

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