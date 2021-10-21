Ростовчане пожаловались на блокировку за комментарии о сохранении рощи на левом берегу Дона

Несогласные разрешением на возведение высоток на левом берегу писали комментарии Фото: Артур СЕЛИМОВ

Общественники Ростова-на-Дону жалуются на блокировку за комментарии, которые они оставили насчет сохранения рощи у Ворошиловского моста на левом берегу Дона. Об этом они сообщили на своих страницах в Инстаграме.

Ростовчане оставляли комментарии на странице градоначальника Алексея Логвиненко. Некоторые пользователи приложили скриншоты своих комментариев под постами, которые через время не нашли.

Участник общественного объединения «МойФасад» Геннадий Крольман рассказал на своей странице, что напомнил в комментариях о возрасте этой рощи: по словам общественника, ее высаживали во времена после Великой Отечественной войны.

Таких жалоб поступило несколько. При этом на странице остаются другие комментарии в защиту рощи.

В пресс-службе администрации города смогли прокомментировать удаление комментариев, содержащих нецензурную лексику и блокировку аккаунтов, отправивших такие сообщения. - В соответствии с правилами общения в мессенджерах, блокируются комментарии, содержащие нецензурную речь или оскорбления, - комментируют в пресс-службе. При этом некоторые пользователи, чьи комментарии не содержали оскорблений, сообщают, что блокировка на их страницы спустя время была снята.

Напомним, речь идет о решении городской думы разрешить на месте рощи на левом берегу Дона вести не только деловую, но и жилую застройку. Это решение активно комментируется в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Судьбу рощи на левом берегу Дона у Ворошиловского моста решила гордума Ростова

Теперь здесь можно строить не только деловые здания (подробнее)

Ростовчанам предложили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт

Об этом говорили на заседании городской думы (подробнее)