Ростовчан, вернувшихся из других регионов, обязали уйти на карантин

Карантин будет длиться, пока не придут результаты ПЦР-теста Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе правительства области рассказали об обязательных ПЦР-тестах для вернувшихся в регион, а также разъяснили, как будет происходить отслеживание перемещения дончан.

- Граждане, уехавшие из Ростовской области 20 октября 2021 года и позднее и отсутствующие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и обеспечить режим самоизоляции до получения результата, - уточняется в сообщении регионального оперштаба.

Однако от тестирования освобождаются те, кто в область попал транзитным проездом, а также те, кто прибыл в донской край по служебной командировке. Также тест не нужен и тем, кто имеет справку о перенесенном заболевании и тем, кто вакцинировался.

Напомним, в Ростовской области 19 октября был обновлен перечень антиковидных ограничений. Часть из них уже вступила в силу, а другая часть - будет действовать с 30 октября.

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