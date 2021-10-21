У жителей Ростовской области нашли три пятилитровые баклажки с наркотиками

В домах жителей Ростовской области нашли бутылки с наркотиками. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

На Дону задержаны трое мужчин возрастом от 25 до 53 лет. Их подозревают в незаконном обороте и в хранении наркотиков. При обысках в их домах правоохранители нашли крупную партию запрещенного вещества.

Порошок злоумышленники хранили в трех пятилитровых пластиковых бутылках из под воды. Еще часть порошка была расфасована по полиэтиленовым пакетикам. Общий вес наркотиков составил семь килограммов, что является особо крупным размером.

В пресс-службе Управления на траспорте МВД России по СКФО пояснили, что злоумышленники живут в Азове и в Батайске.

Кстати, во время обысков правоохранителям помогали служебные собаки.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Санкции инкриминируемой части статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - прокомментировали в ведомстве.

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