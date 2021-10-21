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Общество21 октября 2021 17:14

В Ростовской области расчистка рек поможет найти новые родники

Сейчас данные о родниках устарели и нуждаются в обновлении
Попова Екатерина
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В будущем родники станут местом притяжения горожан

В будущем родники станут местом притяжения горожан

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В планах по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон расчистить 32 водных объекта. Это позволит открыть новые родники, которые повысят водность рек на территории региона. Об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

- Необходимо уделить особое внимание расчистке тех родников, которые наполняют водные объекты, что приобретает особое значение в период маловодья, - отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Наталья Ковтун.

В министерстве отметили, что на данный момент все данные о родниках региона уже устарели и нуждаются в обновлении. Поэтому необходимо провести работу по их актуализации не только в Ростове, но и по всей области. Кроме того, огромное значение для сохранения родников имеет расчистка и благоустройство. По словам Натальи Ковтун, родники в будущем должны стать местом притяжения горожан.