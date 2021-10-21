На Дону поймали 24-летнюю карманницу–профессионалку

Девушка вытаскивала кошельки из сумок быстро и ловко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове местная жительница, отправившись на рынок за продуктами, осталась без кошелька, в котором лежали 12 тысяч рублей. Горожанка сразу пошла писать заявление в полицию. После этого правоохранителям в течение нескольких дней поступили еще четыре аналогичных жалобы. Потерпевшие рассказали, что лишились своих денег на рынке и в супермаркетах.

- Сотрудники уголовного розыска организовали комплекс оперативных мероприятий и задержали 24-летнюю подозреваемую, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Выяснилось, что девушка действовала по отлаженной схеме. Она выбирала исключительно общественные места. Затем определяла жертву и дожидалась, когда та отвлечется. А после очень ловко и быстро вытаскивала из сумки деньги и скрывалась в толпе.

- Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе ведомства.

Если суд признает вину, то девушка может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области задержали карманницу, орудовавшую в общественном транспорте

41-летняя воровка прокололась, украв смартфон за 20 тысяч рублей в автобусе в Азове (подробнее)