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Общество21 октября 2021 17:46

В школах Новочеркасска каникулы решили продлить до 14 ноября

Отдыхать дети будут 16 дней
ТИХОНОВА Татьяна
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В казачьей столице ребята уходят на каникулы больше чем на полмесяца

В казачьей столице ребята уходят на каникулы больше чем на полмесяца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новочеркасске Ростовской области школьные каникулы продлятся 16 дней — с 30 октября по 14 ноября. На учебу дети вернутся 15 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Муниципалитет по рекомендации минобразования и управления Роспотребнадзора по Ростовской области принял решение продлить каникулы для школьников, синхронизировав их с нерабочими днями, объявленными президентом. Таким образом, в общей сложности школьники казачьей столицы проведут дома 16 календарных дней, - приводит пресс-служба слова начальника управления образования администрация города Ольги Матвийченко.

Напомним, осенние каникулы в школах продлили в связи со сложной эпидситуацией в регионе. Среди причин — увеличение количество классов, которые перевели на дистанционное обучение при выявлении случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ.

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