В Ростове прохожий с газовым баллончиком пытался ограбить ювелирный магазин

Полицейские выясняют все детали случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, прохожий вошел в магазин, где торгуют золотыми украшениями. С собой у него был газовый баллончик, из которого он и прыснул в охранника. Затем, угрожая продавцу, разбил витрину, взял несколько украшений и бросился бежать.

- Но был задержан находящимися неподалеку оперативниками уголовного розыска и охранником магазина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас подозреваемый находится в полиции, устанавливаются детали случившегося.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в Ростове поймали рецидивиста, который устроил разбой в аптеке. 27-летний местный житель вечером вошел в торговый зал, взломал дверь, ведущую к кассовой зоне. Там он обнаружил кассира, вытащил нож и с угрозами потребовал отдать всю имеющуюся в кассе выручку. Но денег там не оказалось, поэтому грабитель схватил лежащий телефон и убежал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рецидивист устроил разбой в ростовской аптеке

Злоумышленник угрожал кассиру ножом (подробнее)