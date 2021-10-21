Ярмарка выходного дня пройдет в Шахтах

В эту субботу в Шахтах пройдет ярмарка выходного дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эту субботу, 23 октября, в Шахтах пройдет продовольственная ярмарка. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Продукцию донских производителей по доступным ценам шахтинцы смогут приобрести по адресу площадь Ленина, 1.

На ярмарке можно будет закупиться овощами, фруктами, колбасной, мясной, молочной, птицеводческой, рыбной продукцией, а также растительным маслом, мёдом, мучным, кондитерскими и хлебобулочными изделия.

Кроме этого, дачники смогут приобрести различные семена для огорода и посадочный материал.

А фермеры и сельхозорганизации из разных районов и населенных пунктов Дона смогут принять участие бесплатно.

Локальные ярмарки также будут организованы другими муниципалитетами Дона.

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