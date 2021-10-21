Алексей Логвиненко заявил, что на месте левобережной рощи не вырастет ЖК

ЖК не появится на месте левобережной рощи. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заверил ростовчан в том, что на месте рощи на левом берегу Дона не планируется постройка жилого комплекса. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм сити-менеджер отметил, что в соцсетях кто-то специально дезинформирует ростовчан.

- Тема приведения в порядок части берега справа от Ворошиловского моста возникла с момента появления парка Левобережный, который сегодня посещают десятки тысяч ростовчан, - отметил Логвиненко.

Еще в 2016 году был принят генеральный план развития города. В нем значится продление набережной, создание парка с учетом существующей рощи и высадки новых деревьев, возможно пляжной зоны и причальной стенки, может быть, восстановлен «речной трамвайчик», который соединит правый и левый берега Дона.

- Мы сохраним рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев. Но не стоит забывать, что при строительстве Левобережного мы пытались сохранить максимальное количество деревьев, но в процессе эксплуатации парка часть из них были признаны аварийными. Они были снесены, но взамен высажены новые. В том числе несколько сотен крупномерных хвойников, - отметил сити-менеджер.

Для развития этой территории планируется привлечь инвесторов, поскольку городу есть куда вкладывать собственные деньги. В глубине территории, на заброшенных и пустых участках есть вероятность размещения деловой и частично жилой застройки. Важно сказать, что в городе нельзя строить капитальные объекты, пока не будет разработан проект планировки и межевания. Кроме того, он должен пройти публичное обсуждение. Там желающие могут высказать свое мнение.

- Хочу отметить, что в администрацию города ни за разрешением на строительство, ни на снос зеленых насаждений никто не обращался, а значит, никаких разрешающих документов на освоение данной территории, а тем более сноса зеленых насаждений, не выдавалось, - подытожил Алексей Логвиненко.

В конце сити-менеджер предложил ростовчанам озвучить свои идеи того, что бы им хотелось видеть в этом месте.

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