Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту пожара в Зимовниковском районе

В Ростовской области пожар унес жизни трех детей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Зимовниковском районе Ростовской области начата проверка по факту гибели на пожаре троих детей. Ее проводят прокуратура и следственный комитет донского региона.

В следственный комитет поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном доме тел двух малолетних детей. Еще один ребенок скончался по дороге в медицинское учреждение.

По информации правоохранителей, дети находились без присмотра родителей. Сейчас по факту их гибели начата доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

К проверке подключилась и региональная прокуратура.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, при выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом, - отметили в ведомстве.

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