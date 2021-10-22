Отключение света в Ростове-на-Дону 22 октября 2021 года: десятки жителей останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 22 октября, с 8 до 17 часов обесточат ул. Кржижановского 373-413; ул. Краеведческая 64-126.

С 9 до 14 часов света не будет на ул. Станиславского 181-209, 250-278; пер. Нахичеванский 2-10, 1-9.

С 9 до 15 часов электричество отключат на просп. Соколова 52, 31/118; ул. Пушкинская 141.

С 9 до 17 часов отключения света ожидаются на ул. Жмайлова 3-11; ул. Мильчакова 3; просп. Стачки 202/1, 204, 204в.

С 13 до 20 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 года: электричество отключат в разных районах города.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 21 октября 2021 года.