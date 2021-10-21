Администрация Ростова потратит на закупку урн более 308 тысяч рублей

На урны для набережной потратят более 308 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице приняли решение закупить урны. На эти нужды планируется потратить 308,7 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. Все желающие могут подать заявки на участие в тендере вплоть до 9 ноября. Выбранному подрядчику необходимо будет предоставить 19 урн из чугуна. Они будут установлены на улице Береговой от переулка Богатяновский спуск до переулка Газетного и от переулка Соборного до переулка Халтуринского.

Финансирование этой закупки будет осуществляться из бюджета городской администрации. Доставить урны необходимо до 15 декабря нынешнего года.

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Поставку будут осуществлять центр "Просвещение" и компания "Солитон".