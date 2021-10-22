Продавцы овощного рынка покинут территорию старого аэропорта Ростова-на-Дону почти на две недели раньше запланированного

Фото: пресс-служба «Южный хаб».

В донской столице с 20 октября предпринимателям, торгующим на территории старого аэропорта, запрещено завозить новые парии товара. Фактически сроки закрытия этой площадки сдвинули почти на две недели раньше, чем планировали. Теперь продавцам надо как можно быстрее определиться, где они будут вести торговлю. Изначально говорилось, что на выбор предложат четыре новых точки. Но на данный момент людей готова принять лишь одна площадка - «Южный хаб» под Батайском.

Фото: пресс-служба «Южный хаб».

Все необходимые для работы документы выданы администрацией Батайска, что гарантирует бизнесу спокойный режим работы без потрясений. Решение перебраться со старого аэропорта на эту торговую площадку приняли уже несколько сотен предпринимателей, и число желающих постоянно растет. Каждый час в сторону «Южного» отправляются сразу несколько груженых контейнеровозов. В «Южном хабе» есть крытые павильоны, пункты питания, туалеты и парковки, проведено электричество и сделано водоснабжение. Также там создали специальную зону на тысячу мест, где разрешено торговать овощами с разных грузовиков — от небольших «ГАЗелей» до внушительных 14-метровых фур. Грузовикам удобно заезжать на рынок со всех направлений с М-4 «Дон» благодаря только что построенной разворотной эстакаде.