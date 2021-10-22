На предстоящих выходных ростовчан ждет похолодание

В Ростовской области ожидается похолодание и пасмурная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящих выходных ростовчан ждет прохладная и пасмурная погода. Об этом сообщили синоптики донского гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, в Ростовской области небо затянется темными тучами. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки в +8 градусов, а днем воздух прогреется до +16 градусов.

В ночь с субботы на воскресенье есть вероятность дождя, поэтому в предпоследнее воскресенье октября воздух в донском регионе прогреется только до +12 градусов.

Автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима во время непогоды. Кроме того, важно держать и дистанцию между автомобилями. Пешеходы в обязательном порядке должны иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть хорошо видимыми в условиях плохой видимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончан ожидают лютые морозы и ураганный ветер.

Температура воздуха местами опустится до -6 градусов.