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Общество22 октября 2021 9:58

В Ростовской области неделю не могут найти человека

36-летний Владимир Лазуренко пропал 15 октября
Попова Екатерина
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Мужчина пропал неделю назад Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

Мужчина пропал неделю назад Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В хуторе Русско-Прохоровский Красносулинского района Ростовской области в прошлую пятницу пропал 36-летний Владимир Николаевич Лазуренко. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Со слов родственников, у Владимира из особых примет есть татуировка на теле.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, он худощавого телосложения, голубые глаза и темные волосы с сединой на висках.

В день исчезновения на пропавшем была серая водолазка, черные спортивные штаны, а на ногах темные кроссовки.

- Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

АЛЛО!

Сообщать любую информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112