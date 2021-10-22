В Ростовской области неделю не могут найти человека

Мужчина пропал неделю назад Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В хуторе Русско-Прохоровский Красносулинского района Ростовской области в прошлую пятницу пропал 36-летний Владимир Николаевич Лазуренко. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Со слов родственников, у Владимира из особых примет есть татуировка на теле.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, он худощавого телосложения, голубые глаза и темные волосы с сединой на висках.

В день исчезновения на пропавшем была серая водолазка, черные спортивные штаны, а на ногах темные кроссовки.

- Помогите найти человека! Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

АЛЛО!

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