Алексей Логвиненко по просьбам ростовчан занялся сохранением дороги на Разина-Кольцевой

Алексей Логвиненко взял ситуацию с дорогой на Разина под контроль. Фото: официальный аккаунт Алексея Логвиненко в "Инстаграме"

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в комментариях к постам в его «Инстаграме» ростовчане обратились с просьбой сохранить дорогу к домам в районе улицы Разина - 3-я Кольцевая.

В настоящее время подъезд проходит через территорию роддома № 5.

- При реконструкции нового корпуса проектом предусмотрено благоустройство и ограждение его территории, и, следовательно, существующего проезда к домам со стороны улицы Разина, - объяснил сити-менеджер суть проблемы.

Алексей Логвиненко взял ситуацию на контроль. Он встретился с председателем ТСЖ данных домов, которая, в свою очередь, пояснила, что пытается решить данный вопрос с 2015 года.

- По итогам встречи дал поручение управлению капитального строительства в течение недели рассмотреть возможность внести изменения в проект не только в части сохранения дороги, но и ее расширения до шести метров, чтобы две машины смогли разъезжаться в разных направлениях, - прокомментировал глава администрации донской столицы.

Также Алексей Логвиненко сообщил, что в начале ноября обязательно запланирует выезд на место.

- Встретимся с жителями и обсудим все интересующие их вопросы, - сказал сити-менеджер.

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