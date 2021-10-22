Четыре крупные собаки чуть не покусали ростовчанку

Четыре огромные собаки чуть не покусали ростовчанку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять собак возрастом около года обитают рядом с домом на Ленина 109/5 - территория гаражного комплекса. И все это время четвероногие держат в страхе жильцов. Людям страшно выходить утром на работу. А ночью псы мешают спать своим лаям и грызней. Об этом написала ростовчанка на портале по благоустройству донской столицы.

- Я вышла из дома и просто чудом не была покусана стаей из четырех огромных псов, которые устроили грызню под окном. Сколько эта ситуация будет продолжаться?, - возмущается женщина.

Обращение было рассмотрено сотрудником ведомства. Заявка на отлов была принята. Еще в ведомстве уточнили, что по данному адресу в июне уже производился отлов пяти собак, а в августе в этом же районе выловили еще двух.

Также ростовчанке посоветовали обратиться по вопросам отлова в Центр безнадзорных животных

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