Более пяти миллионов рублей выделило правительство Ростовской области Шолоховскому району

Деньги потратят на закупку оборудования в Центре народной культуры и патриотического воспитания Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении 5 миллионов 756 тысяч рублей из резервного бюджета области на Шолоховский район. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

- Из них более 4,5 миллиона рублей предназначено на покупку оснащения недавно созданного Центра народной культуры и патриотического воспитания. Более 1,2 миллиона рублей будет израсходовано на закупку нового насосного оборудования для проведения ремонта на объектах канализационного хозяйства в ст. Вешенской и х. Калининском, - уточняется в сообщении.

Причем 4,5 миллиона рублей уйдут на покупку мебели, компьютерного, звукового, светового и мультимедийного оборудования.

Напомним, что Центр был создан с целью сохранения и популяризации народной культуры, а также для гражданско-патриотического воспитания молодежи.

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