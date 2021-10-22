С понедельника в ДГТУ вводится дистанционный формат обучения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 25 по 30 октября в ДГТУ переводит студентов на дистанционный формат обучения. Такое решение приняло руководство вуза. Об этом сообщает пресс-служба университета.
- В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, ДГТУ с 25 по 30 октября включительно переходит преимущественно в дистанционный формат обучения, - говорится в сообщении.
Однако, предусмотрена возможность проведения и очных занятий. Это зависит от усмотрения руководителя подразделения.
Напомним, ранее на дистанционку уже ушли два подразделения ЮФУ - физфака и Институт математики, механики и компьютерных наук имени Воровича. Дистанцировался на две недели и РГУПС.
Тем временем в донской столице за сутки ковидом заразились еще 203 жителя. Всего по области заболевание подтвердили у 583 человека. А общее число зараженных сейчас - 149 986.
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