Адреса мобильных пунктов для вакцинации от гриппа назвали в ростовском горздраве

В Ростове рассказали о мобильных пунктах вакцинации от гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском горздраве рассказали, где местные жители смогут сделать спасительную прививку от гриппа. Информация об этом опубликована в инстаграм-аккаунте ведомства.

Мобильные пункты для вакцинации располагаются в городских торговых центрах. Один из них находится в ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, 25. Пройти процедуру вакцинации от гриппа можно также в универмаге «Солнышко» в переулке Университетском, 51/103.

Еще один мобильный пункт открылся в ТЦ «Магнит» на улице Петренко, 1. Также ввести вакцину от гриппа можно в ТЦ «Джанфида», расположенном на улице Таганрогская, 114И, и в ТЦ «Золотом Вавилоне» на улице Малиновского, 25.

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