Пять улиц Северного микрорайона останутся без воды 26-27 октября

Северный микрорайон Ростова останется без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северном микрорайоне Ростова отключат подачу водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе городского Водоканала. Причиной для отключения послужит переврезка водовода на пересечении улицы Беляева и улицы Армянской.

Водоснабжение отключат ровно в девять часов утра 26 октября, а вернется в дома оно через сутки, в девять часов утра 27 октября. Без воды останутся пять улиц ул. Армянская, ул. Южная, ул. Атарбекова, ул. Каракумская и ул. Беляева,16.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям г. Ростова-на-Дону, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 октября 2021 года: десятки жителей останутся без электричества.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 22 октября 2021 года.