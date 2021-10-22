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Общество22 октября 2021 19:27

Пять улиц Северного микрорайона останутся без воды 26-27 октября

Виной тому будет переврезка водовода
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Северный микрорайон Ростова останется без воды

Северный микрорайон Ростова останется без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Северном микрорайоне Ростова отключат подачу водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе городского Водоканала. Причиной для отключения послужит переврезка водовода на пересечении улицы Беляева и улицы Армянской.

Водоснабжение отключат ровно в девять часов утра 26 октября, а вернется в дома оно через сутки, в девять часов утра 27 октября. Без воды останутся пять улиц ул. Армянская, ул. Южная, ул. Атарбекова, ул. Каракумская и ул. Беляева,16.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям г. Ростова-на-Дону, - говорится в тексте сообщения.

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