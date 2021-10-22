В Ростовской области обновился антирекорд по летальным исходам от COVID-19

В Ростовской области от коронавируса скончались 36 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе обновился антирекорд по летальным исходам от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки от опасного вируса скончались 36 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Новыми жертвами коронавируса стали восемнадцать мужчин в возрасте от 42 до 83 лет и столько же женщин в возрасте от 44 до 96 лет. За весь период буйства инфекции от COVID-19 скончались 7 453 дончанина.

В настоящее время опасный вирус подтвердился у 592 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. На лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 4 872 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 420 из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С понедельника в ДГТУ вводится дистанционный формат обучения.

Об этом сообщает руководство университета.