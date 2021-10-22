На следующей неделе дончан ждут первые морозные деньки

В Ростовской области ожидаются первые морозы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донском регионе ожидается резкое похолодание. Об этом местных жителей предупредили синоптики донского гидрометцентра.

На предстоящих выходных будет довольно тепло. Столбики термометров достигнут отметок в +17…+18 градусов. Есть вероятность выпадения небольшого дождя. В темное время суток температура понизится до +5…+3 градусов.

В понедельник уже немного похолодает. Воздух днем прогреется всего до +8 градусов, а ночью похолодает до +5 градусов. К среде температура будет достигать +9 градусов днем, а ночью по области ожидается похолодание до -4 градусов.

Как отметили синоптики, перепад будет довольно резким.

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