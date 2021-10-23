Ростовская больница № 8 закупит медицинский кислород

В донской столице больница № 8 закупит медицинский кислород Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице еще одно медицинское учреждение приняло решение закупить медицинский кислород. Речь идет о ростовской городской больнице № 8. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие могут подать заявку на участие в нем до восьмого ноября. Далее комиссией будет определен победитель, которому необходимо доставить особо необходимый в наши коронавирусные времена ресурс в городскую больницу № 8, расположенную в переулке Островского, 42.

Стоит отметить, что 3 744 кубических метра кислорода нужно будет поставлять в медучреждение в течение всего предстоящего года. Финансирование этой закупки будет осуществляться из внебюджетных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрация Ростова потратит на закупку урн более 308 тысяч рублей.

Подать заявку на участие желающие могут до 9 ноября.