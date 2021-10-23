Какая будет погода в Ростове-на-Дону в выходные, рассказали синоптики

В Ростове обещают прохладные осенние выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в субботу, 23 октября, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха утром, по прогнозам синоптиков, составит плюс 16 градусов.

Днем столбик термометра покажет +18. А вечером +14. Ночью обещают дождь.

В воскресенье, 24 октября, в донской столице с самого утра и до вечера также будут небольшие осадки.

Утром обещают плюс 11 градусов тепла, днем - 12 градусов со знаком плюс, а вечером до +9.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на следующей неделе в Ростове обещают первые морозы.

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