В ростовской поликлинике в очереди умер пожилой мужчина

Мужчина умер в поликлинике, ожидая прием врача Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице, в районной поликлинике, расположенной в Первомайском районе города, произошла трагедия. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, в коридоре, в очереди к специалисту, 61-летнему ростовчанину стало плохо.

Он стал задыхаться и скоропостижно скончался.

- По предварительным данным, произошел сердечный приступ. Точная причина смерти станет известна после экспертизы. По данному факту сейчас идет проверка, - сказали в правоохранительных органах региона.

Между тем, ростовчане в городских пабликах, обсуждая трагедию, написали, что в тот день очередь к врачу была такая, что плохо могло бы стать и здоровому человеку.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что пенсионер умер в очереди в УФМС. Очевидцы рассказали, что тело умершего мужчины долгое время лежало на лавочке рядом со зданием миграционной службы. Скончавшемуся мужчине было 77 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

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