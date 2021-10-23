Медведей из ростовского зоопарка начали готовить к зимней спячке

Вскоре бурые медведи из ростовского зоопарка впадут в спячку. Фото: предоставлено зоопарком

Ростовском зоопарке начали готовится к зиме. В частности, сейчас косолапым обустраивают уютные берлоги и уменьшают рацион. Таким образом их готовят к спячке.

- В дикой природе зимой медведи впадают в спячку, чтобы пережить период холодов, потому что становится труднее добывать пищу.

В зоопарке проблем с дефицитом корма не возникает, однако, если медведь вовремя не погрузится в сон, он становится агрессивным и даже опасным. Мы стараемся не нарушать естественные процессы в организме животных и создавать для них условия, максимально приближенные к природным, - рассказали специалисты.

Кстати, самочки уходят в спячку раньше - в конце октября - начале ноября. Самцы позже - в конце ноября - начале декабря.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в донском зоопарке появилась на свет белая медведица Айка. Медведица вынашивала ее в течение восьми месяцев. Малышка родился на свет весом всего около 500 граммов.

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Айке уже почти полгода (подробнее)