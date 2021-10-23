Как будет ходить транспорт во время игры ФК «Ростов» с «Арсеналом, рассказали в администрации

ФК "Ростов" встретит соперника на свое поле Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 23 октября, на «Ростов Арене» состоится встреча «Ростов» – «Арсенал» в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча в 16:30.

Как сообщили в пресс-службе администрации донской столицы, в связи с этим с 15:00 до 19:00 для удобства болельщиков будет организована работа дополнительного графика на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».

- А к 19:00 общественный пассажирский транспорт будет сосредоточен в центральной части города для обеспечения вывоза болельщиков со стадиона по районам города Ростова-на-Дону, - пояснили в администрации.

Кстати, известно, что в составе «Арсенала» сегодня выступает ряд футболистов, которые в прошлом были игроками «Ростова». Среди них: Антон Коченков, Игорь Смольников, Иван Новосельцев, Аяз Гулиев, Максим Беляев, Евгений Луценко. Главный тренер команды Миодраг Божович также в свое время был в нашем клубе. Под его руководством команда выиграла Кубок России в 2014-м году.

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