Жаркий снимок с остовов показала «Мисс Россия»

Татьяна Котова улетела на острова. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова из холодной Москвы улетела на жаркие Сейшельские острова в Индийском океане. О том, как протекает отдых, девушка подробно рассказывает в «Инстаграме».

Так, Татьяна Котова побаловала себя чипсами из бананов. Певица утверждает, что это очень вкусно. А еще девушка почти ежедневно выкладывает свои фотографии в купальнике.

Так, снимок в белых плавках и лифе на фоне буйной тропической зелени набрал сотни лайков и комментариев. Поклонники назвали Татьяну «очаровательной женщиной», «огненной красоткой» и «сногсшибательной дамой».

- Это могло бы быть вино, но оказывается на островах в пятницу можно обойтись и кокосовой водой, - подписала фотографию Татьяна Котова.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Татьяна Котова выложила в «Инстаграм» снимок, на котором запечатлена в очень откровенном наряде. На девушке – белые стринги, гольфы такого же цвета и красный свитшот.

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И рассказала о том, как проводит лето (подробнее)